Chi è Maria Teresa Reale, vincitrice di The Voice Senior 2023 (Di domenica 12 marzo 2023) Maria Teresa Reale è la vincitrice dell'edizione 2023 di The Voice Senior. Cantante e musicista che nella vita privata lavora come docente in Ciociaria, è riuscita a colpire nel segno non solo il pubblico da casa, con la sua straordinaria voce, ma anche tutti i coach del talent. In particolare uno, quello che è riuscita a portarla fino all'ultimo appuntamento: il rapper Clementino. Chi è Maria Teresa Reale e l'amore per Gabriele Maria Teresa Reale è una cantante di Sora classe 1962 o 1963. Appassionata di musica fin da ragazza, ha ben presto dimostrato il suo talento. Nella vita non è però riuscita a imporsi come cantante, ed ha scelto di intraprendere un altro ...

