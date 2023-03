Chi è Manuela Rinaldi neoeletta assessore alla Ricostruzione e ai Lavori Pubblici (Di domenica 12 marzo 2023) Chi è Manuela Rinaldi, la neoeletta assessore nella nuova giunta della Regione Lazio alla quale è stata affidata la delega alla Ricostruzione e ai Lavori Pubblici. Nella giornata di oggi, Domenica 12 Marzo 2023, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha presentato i nomi dei suoi assessori grazie anche all’accordo raggiunto nelle ultime ore ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Chi è, lanella nuova giunta della Regione Lazioquale è stata affidata la delegae ai. Nella giornata di oggi, Domenica 12 Marzo 2023, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha presentato i nomi dei suoi assessori grazie anche all’accordo raggiunto nelle ultime ore ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manuela_toraldo : È più facile far fuori chi è solo persona e zero personaggio. L'avete squalificato ingiustamente. Era il protagonis… - ______Angelica_ : Ma chi è ora Manuela troppi nomi non sto capendo più nulla #cepostaperte - Sheelasblog : Manuela chi è? Una delle sorelle? Mi sono persa #cepostaperte - Manuela_Vitanza : L'avete sentita prima la fata rosicona? ?? ke chi non indossa in microfono, nn viene squalificato ma va in finale? ??… - CaterinaSo : @Conny64882942 @Manuela_Vitanza Sinceramente non si tratta di essere maestri della vita di nessuno e neanche mi int… -