Chi è Kvaratskhelia, l’idolo del Napoli? (Di domenica 12 marzo 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 03/12/2023 In onda alle 08:47 TEC Il georgiano è approdato al club partenopeo come uno sconosciuto ed è diventato una delle sensazioni in Europa Andrés Carrasco, che lo catturò a 10 anni, e Eduardo Docampo, che lo gestì al Rubin Kazan, raccontarono in SPORT il Khvicha che poi divenne una star De Laurentiis ha annunciato il suo acquisto anche senza sapere come pronunciare il suo nome, ma gli era chiaro che aveva superato mezza Europa e aveva ingaggiato un giocatore che poteva essere una “bomba”. Il carismatico presidente del Napoli è sempre stato un ragazzo ottimista e tremendamente uno dei suoi, ma questa volta non potrebbe avere più ragione. Il ds Guintoli lo convinse a scommettere su questo giovanissimo esterno ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 03/12/2023 In onda alle 08:47 TEC Il georgiano è approdato al club partenopeo come uno sconosciuto ed è diventato una delle sensazioni in Europa Andrés Carrasco, che lo catturò a 10 anni, e Eduardo Docampo, che lo gestì al Rubin Kazan, raccontarono in SPORT il Khvicha che poi divenne una star De Laurentiis ha annunciato il suo acquisto anche senza sapere come pronunciare il suo nome, ma gli era chiaro che aveva superato mezza Europa e aveva ingaggiato un giocatore che poteva essere una “bomba”. Il carismatico presidente delè sempre stato un ragazzo ottimista e tremendamente uno dei suoi, ma questa volta non potrebbe avere più ragione. Il ds Guintoli lo convinse a scommettere su questo giovanissimo esterno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Uno contro otto: chi vince? #Kvaratskhelia, semplicemente incontenibile. - ZZiliani : Avete presente il detto: chi prima arriva meglio alloggia? Beh, vale per chi per primo piomberà su #Laurentié del… - alby_re : RT @ZZiliani: Avete presente il detto: chi prima arriva meglio alloggia? Beh, vale per chi per primo piomberà su #Laurentié del #Sassuolo,… - LuigiLiccardo6 : RT @ZZiliani: Avete presente il detto: chi prima arriva meglio alloggia? Beh, vale per chi per primo piomberà su #Laurentié del #Sassuolo,… - ale_visentin : RT @ZZiliani: Avete presente il detto: chi prima arriva meglio alloggia? Beh, vale per chi per primo piomberà su #Laurentié del #Sassuolo,… -