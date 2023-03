Chi è Gabriella Labate, l’ex ballerina moglie di Raf e mamma di Bianca e Samuele (Di domenica 12 marzo 2023) Showgirl, coreografa e attrice: la vita professionale di Gabriella Labate è ricca e sfaccettata tanto quella privata. l’ex ballerina del Bagaglino da quasi trent’anni è moglie e compagna di Raf, il cantante idolo degli anni ’80 con cui ha avuto i due figli Bianca e Samuele. Scopriamo qualcosa di più sulla vita di questa donna genuina e determinata, che non ha mai smesso di coltivare la propria passione per la danza, anche quando una brutta malattia l’ha messa alla prova, e che oggi vive negli Stati Uniti assieme alla famiglia. La carriera di Gabriella Labate, primadonna del Bagaglino Nata a Roma nel 1964, ancora giovanissima Gabriella Labate ha frequentato una scuola di danza cittadina, dove il ... Leggi su dilei (Di domenica 12 marzo 2023) Showgirl, coreografa e attrice: la vita professionale diè ricca e sfaccettata tanto quella privata.del Bagaglino da quasi trent’anni èe compagna di Raf, il cantante idolo degli anni ’80 con cui ha avuto i due figli. Scopriamo qualcosa di più sulla vita di questa donna genuina e determinata, che non ha mai smesso di coltivare la propria passione per la danza, anche quando una brutta malattia l’ha messa alla prova, e che oggi vive negli Stati Uniti assieme alla famiglia. La carriera di, primadonna del Bagaglino Nata a Roma nel 1964, ancora giovanissimaha frequentato una scuola di danza cittadina, dove il ...

