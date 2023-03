Chi è Christian De Sica? Età, carriera, padre, moglie, figli, Verdone, curiosità, Instagram (Di domenica 12 marzo 2023) Christian De Sica è considerato uno dei maggiori artisti italiani che ci sono sulla scena. Andiamo a scoprire qualche informazione in più sul suo conto: ecco chi è. Tra i nomi più importanti e di successo della cinematografia italiano c’è l’attore romano, in grado di raggiungere un vasto pubblico soprattutto grazie ai rinomati “cinepanettone”. Approfittiamo a conoscere i dettagli della sua vita privata e professionale: dalla carriera al cinema all’amore per la moglie e i figli. AnsaChristian De Sica, chi è: età, biografia, peso, altezza, Instagram Nome e cognome: Christian De Sica Data di nascita: 5 gennaio 1951 Luogo di nascita: Roma Età: 72 anno Segno zodiacale: Capricorno Professione: ... Leggi su chenews (Di domenica 12 marzo 2023)Deè considerato uno dei maggiori artisti italiani che ci sono sulla scena. Andiamo a scoprire qualche informazione in più sul suo conto: ecco chi è. Tra i nomi più importanti e di successo della cinematografia italiano c’è l’attore romano, in grado di raggiungere un vasto pubblico soprattutto grazie ai rinomati “cinepanettone”. Approfittiamo a conoscere i dettagli della sua vita privata e professionale: dallaal cinema all’amore per lae i. AnsaDe, chi è: età, biografia, peso, altezza,Nome e cognome:DeData di nascita: 5 gennaio 1951 Luogo di nascita: Roma Età: 72 anno Segno zodiacale: Capricorno Professione: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleCaruso87 : RT @tblu56: Unsteady resterà per sempre nel mio?? Christian è nato per ballare sul palco, è il suo posto! Riesce a trasformare le sue emozi… - zaynshappiness : RT @thevimmies: Sto leggendo tanti commenti su come Christian ieri sera abbia emozionato chi lo guardava con la sua danza Penso che questa… - juliegops : RT @thevimmies: Sto leggendo tanti commenti su come Christian ieri sera abbia emozionato chi lo guardava con la sua danza Penso che questa… - sonooserenaa : RT @thevimmies: Sto leggendo tanti commenti su come Christian ieri sera abbia emozionato chi lo guardava con la sua danza Penso che questa… - mabubianchi : @DomingoTacon @juventibus @TeamYouTube Trovo veramente scorretto da parte tua insultare le persone che non lo merit… -