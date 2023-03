Chi è Brando, il figlio di Christian De Sica (Di domenica 12 marzo 2023) Brando De Sica, figlio di Christian, è un figlio d’arte atipico. Sì, perché il regista 38enne non ha mai approfittato della fama (e del peso) del cognome che porta, status quo di vite spese per l’arte, a cominciare dal nonno Vittorio, passando per lo zio Manuel e arrivando al papà Christian De Sica. Da menzionare anche un altro importante zio, stavolta da parte di madre: Carlo Verdone, fratello della mamma Silvia. Una strada spianata quella di Brando, che però ha deciso di non approfittare del privilegio di “figlio di” e, appena possibile, se ne è volato in America a studiare per diventare regista, dove ha potuto entrare in contatto anche con culture diverse da quella italiana e formarsi così a 360 gradi anche umanamente.Tornato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 marzo 2023)Dedi, è und’arte atipico. Sì, perché il regista 38enne non ha mai approfittato della fama (e del peso) del cognome che porta, status quo di vite spese per l’arte, a cominciare dal nonno Vittorio, passando per lo zio Manuel e arrivando al papàDe. Da menzionare anche un altro importante zio, stavolta da parte di madre: Carlo Verdone, fratello della mamma Silvia. Una strada spianata quella di, che però ha deciso di non approfittare del privilegio di “di” e, appena possibile, se ne è volato in America a studiare per diventare regista, dove ha potuto entrare in contatto anche con culture diverse da quella italiana e formarsi così a 360 gradi anche umanamente.Tornato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brando_mailand : @crypto_gateway Vogliono mettere fuori gioco gli exchanges che sono il tramite tra la finanza tradizionale e la fin… - dani21229241 : RT @maderastefano: È stizzito il Marlon brando borbonico, è paonazzo... L'altro vecchio che non so chi sia... non sapeva neanche perché era… - gianni_bunny : RT @maderastefano: È stizzito il Marlon brando borbonico, è paonazzo... L'altro vecchio che non so chi sia... non sapeva neanche perché era… - gianmancho1 : RT @maderastefano: È stizzito il Marlon brando borbonico, è paonazzo... L'altro vecchio che non so chi sia... non sapeva neanche perché era… - anto6133152272 : RT @maderastefano: È stizzito il Marlon brando borbonico, è paonazzo... L'altro vecchio che non so chi sia... non sapeva neanche perché era… -

Ballo liscio patrimonio Unesco 'E' la nostra cultura, ci vuole cuore per passarlo alle nuove generazioni' ...'La mazurca perché ha un ritmo leggermente più lento rispetto al valzer per esempio' Chi oggi balla ... l'abilità e alla genialità di due ballerini filuzziani - tali Umberto Bortolotti e Brando - che ... Pd, domani Assemblea battezza l''era' Schlein In ossequio al principio che chi vince decide, dovrebbe quindi essere la maggioranza a indicare i ... Altra questione è il ruolo di capo delegazione all'Europarlamento: la conferma di Brando Benifei ... Pd: ultime riunioni, domani l'Assemblea battezza l''era' Schlein - In ossequio al principio che chi vince decide, dovrebbe quindi essere la maggioranza a indicare i ... Altra questione è il ruolo di capo delegazione all'Europarlamento: la conferma di Brando Benifei ... ...'La mazurca perché ha un ritmo leggermente più lento rispetto al valzer per esempio'oggi balla ... l'abilità e alla genialità di due ballerini filuzziani - tali Umberto Bortolotti e- che ...In ossequio al principio chevince decide, dovrebbe quindi essere la maggioranza a indicare i ... Altra questione è il ruolo di capo delegazione all'Europarlamento: la conferma diBenifei ...- In ossequio al principio chevince decide, dovrebbe quindi essere la maggioranza a indicare i ... Altra questione è il ruolo di capo delegazione all'Europarlamento: la conferma diBenifei ... Oscar, quella volta che Marlon Brando rifiutò la statuetta Elle