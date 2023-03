Chef ucciso a Roma | Floriana Secondi | “Conosco chi ha ucciso Manuel Costa | il suo assassino era un’invidioso Ora deve pagare per quello che ha fatto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023) “chi hae e oraperche ha. Non ha soloun ragazzo che era riuscito a cambiare vita. Ma ha tolto un papà ai suoi quattro figli”.sfoga tutta la sua rabbia in un’intervista al Messaggero in cui punta il dito contro chi ha tolto la vita a suo cugino, lono Enza, noto con il “nome d’arte”. L’uomo, 41 enne, era titolare di una osteria in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino. A sparargli è stato un 43enne originario di Napoli: nella sua macchina è stata ritrovata una ...