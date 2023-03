Che tempo farà oggi a Napoli? Gli esperti dicono di stare in guardia (Di domenica 12 marzo 2023) Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli? Vediamolo insieme! Napoli Il clima a Napoli è chiaro con un cielo sereno. L'umidità è 56%, la temperatura media 17,6°C, la temperatura minima 10,93°C e massima 18,7°C. La velocità del vento è di 4,23km/h e la percentuale di nuvolosità 1%. In base a questo meteo, oggi puoi goderti una bellissima giornata all'aria aperta a Napoli. La temperatura media è piacevole e l'umidità del 56% è abbastanza bassa, quindi potrai fare una bella passeggiata senza preoccupazioni. Puoi anche organizzare delle attività al di fuori come andare in bicicletta, giro in barca, concludere dei progetti all'aperto o qualunque altra ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 12 marzo 2023) Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -? Vediamolo insieme!Il clima aè chiaro con un cielo sereno. L'umidità è 56%, la temperatura media 17,6°C, la temperatura minima 10,93°C e massima 18,7°C. La velocità del vento è di 4,23km/h e la percentuale di nuvolosità 1%. In base a questo meteo,puoi goderti una bellissima giornata all'aria aperta a. La temperatura media è piacevole e l'umidità del 56% è abbastanza bassa, quindi potrai fare una bella passeggiata senza preoccupazioni. Puoi anche organizzare delle attività al di fuori come andare in bicicletta, giro in barca, concludere dei progetti all'aperto o qualunque altra ...

