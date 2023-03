Che Tempo che Fa: Giorgio Panariello e Dante Ferretti stasera ospiti di Fabio Fazio su Rai 3 (Di domenica 12 marzo 2023) stasera tra gli ospiti di Che Tempo che fa del 12 marzo ci sono Giorgio Panariello, Samantha Cristoforetti, Dante Ferretti e Roberto Saviano Che Tempo Che Fa torna stasera 12 marzo su Rai 3 dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono Giorgio Panariello, l'astronauta Samantha Cristoforetti e il vincitore di tre premi Oscar Dante Ferretti. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. ospiti della puntata Giorgio Panariello, in tournée con "La favola ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 marzo 2023)tra glidi Cheche fa del 12 marzo ci sono, Samantha Cristoforetti,e Roberto Saviano CheChe Fa torna12 marzo su Rai 3 dalle 20:00. Tra glidella puntata ci sono, l'astronauta Samantha Cristoforetti e il vincitore di tre premi Oscar. In studio conanche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.della puntata, in tournée con "La favola ...

