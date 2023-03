Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 12 marzo 2023: le anticipazioni di stasera (Di domenica 12 marzo 2023) Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 3, a partire dalle 20, è solo uno. Ed è quello con il talk show, tra approfondimenti, attualità e interviste, che vede alla conduzione da anni Fabio Fazio. Con lui, a Che tempo che fa, le presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, domenica 12 marzo. Giorgio Panariello e Samantha Cristoforetti a Che tempo che fa stasera Tra gli ospiti di stasera nel programma realizzato da Rai cultura in collaborazione con l’OFFicina, ci sarà Giorgio Panariello, in tournée con La favola mia, spettacolo in cui ripercorre in una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) Come ogniche si rispetti l’appuntamento su Rai 3, a partire dalle 20, è solo uno. Ed è quello con il talk show, tra approfondimenti, attualità e interviste, che vede alla conduzione da anni Fabio Fazio. Con lui, a Cheche fa, le presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli. Ecco tutte ledi12. Giorgio Panariello e Samantha Cristoforetti a Cheche faTra glidinel programma realizzato da Rai cultura in collaborazione con l’OFFicina, ci sarà Giorgio Panariello, in tournée con La favola mia, spettacolo in cui ripercorre in una ...

