Che succede se ‘io sono Elly’ invece di Giorgia? Manca ancora una leadership per un futuro migliore (Di domenica 12 marzo 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo ‘Si nasce incendiari, si muore pompieri’, Pitigrilli dixit. Chi lo sa se può essere declinato anche al femminile? Al momento ‘io sono Giorgia’ ha già capito che se non vuole fare la fine di Giuseppe Conte, attaccato tutti i giorni pari e pure quelli dispari domenica inclusa ma solo dopo la messa dalla stampa del mainstream, deve sposare il credo liberista e l’agenda Draghi. D’altro canto quale altro credo è più favorevole ai ricchi detentori delle nobili testate dei media nazionali? Tanto per iniziare: ‘Gli affari hanno una e una sola responsabilità sociale, quella di utilizzare le proprie risorse e svolgere attività destinate ad aumentare i profitti’. A tutto quello che serve e che non è profitto ci penseranno i diseredati, meglio se di Scampia che sono pure terroni. Oppure: ‘Data questa tendenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo ‘Si nasce incendiari, si muore pompieri’, Pitigrilli dixit. Chi lo sa se può essere declinato anche al femminile? Al momento ‘io’ ha già capito che se non vuole fare la fine di Giuseppe Conte, attaccato tutti i giorni pari e pure quelli dispari domenica inclusa ma solo dopo la messa dalla stampa del mainstream, deve sposare il credo liberista e l’agenda Draghi. D’altro canto quale altro credo è più favorevole ai ricchi detentori delle nobili testate dei media nazionali? Tanto per iniziare: ‘Gli affari hanno una e una sola responsabilità sociale, quella di utilizzare le proprie risorse e svolgere attività destinate ad aumentare i profitti’. A tutto quello che serve e che non è profitto ci penseranno i diseredati, meglio se di Scampia chepure terroni. Oppure: ‘Data questa tendenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Domande che mi state facendo in tanti... - Visto che lunedì la 'Carta Covisoc' dovrebbe essere consegnata alle dif… - putino : L'euro ha superato gli 81 rubli nelle contrattazioni alla Borsa di Mosca. È la prima volta che succede dal 22 apri… - paolomossetti : Mi ero sentito un po' colpa qualche gg fa per aver detto che molti lettori del Fatto, se il giornale dovesse chiude… - Cianci4Diego : @ChristianTolve è una cosa che succede a molti, anche per me dopo anni è cosi, fa parte del gioco - leharileiluccia : @LBasemi Nelle vicinanze ci sarà stato un tornato nel mare che ha succhiato i pesci per poi scaricarli sulla terra.… -