La settima edizione del GF Vip si avvia verso la sua conclusione e per alcuni degli ex concorrenti è tempo di bilanci. Tra loro c'è anche, ex Vippone di questa edizione, il quale si è raccontato in una recente intervista al portale SuperGuidaTv , svelando i suoi progetti post GF Vip.si candida all'Isola ...è stato nella casa del Grande Fratello Vip ben 91 giorni ed a quanto pare non ne avrebbe abbastanza dato che, come confessato a SuperGuidaTv , parteciperebbe anche a L'Isola dei Famosi ...è tornato a parlare del Grande Fratello Vip . Intervistato da Superguidatv, l'ex gieffino e speaker radiofonico ha raccontato di essere fiero e soddisfatto del suo percorso nella ...

Charlie Gnocchi, intervista all’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Dopo il GFVip farei anche l’Isola dei Famosi. Mi piacerebbe tornare a Striscia la Notizia” SuperGuidaTV

Intanto spunta la candidatura Neanche il tempo di terminare l’avventura al GF Vip che Charlie Gnocchi ha già voglia di un altro reality. Il comico e fratello di Gene ha ammesso che non disdegnerebbe ...Nel corso di una lunga intervista, Charlie Gnocchi si candida per L'Isola dei Famosi: ecco le parole dell'ex Vippone.