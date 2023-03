Charlene di Monaco disperata per suo marito | il principe Alberto | Ci risiamo!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 12 marzo 2023) Sembra che non ci sarà mai pace per i principi diancora una volta èLassa di, deve affrontare una nuova sfida. Sembrava che quest'anno fosse iniziato nel migliore dei modi per la coppia reale che per Natale aveva deciso di festeggiare nel principato mentre per capodanno, con i loro gemellini, sarebbero 'scappati' in una beta esotica. La coppia ha iniziato il 2023 proprio su una spiaggia tropicale dopo che, l'anno precedente, si erano ritrovati tutti separati l'un dall'altro. La causa è stata una terribile malattia che aveva colpito. Molti pensavano che la coppia fosse prossima al divorzio perché, prima di essere ricoverata in una clinica in Svizzera, la donna appariva sempre triste e pensierosa. Arriva poi ...