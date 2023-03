Chanel Totti, la seconda festa di compleanno per Isabel: ci sarà anche Noemi Bocchi? (Di domenica 12 marzo 2023) Festoni e amore . La piccola di casa Totti festeggia il suo compleanno con una scenografia mozzafiato. Fiori e palloncini rosa ovunque, la 'I' di Isabel stampata sulla parete . A mostrare tutto è la ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023) Festoni e amore . La piccola di casafesteggia il suocon una scenografia mozzafiato. Fiori e palloncini rosa ovunque, la 'I' distampata sulla parete . A mostrare tutto è la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beatandlove : @nomfup Bisognerebbe intanto sentire due voci autorevoli sulla questione: massimo carminati e chanel totti - 361_magazine : Isabel oggi compie 7 anni e non sono mancate le dediche social di mamma e papà e della sorella Chanel… - romaforever_it : Chanel Totti cuore giallorosso: ecco dove ha visto la Roma e come ha esultato - salvione : Chanel Totti cuore giallorosso: ecco dove ha visto la Roma e come ha esultato - sportli26181512 : Chanel #Totti cuore giallorosso: ecco dove ha visto la #Roma e come ha esultato: La secondogenita del capitano gial… -