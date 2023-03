Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Marciniak arbitrera' Porto-Inter Il polacco ha diretto la finale dei Mondiali Qatar 2022 - Nerazzurrisiamo : ???????? #ChampionsLeague: designato l'arbitro di #PortoInter ???? - glooit : Champions: Marciniak arbitrera' Porto-Inter leggi su Gloo - OdeonZ__ : Con il Porto fischia Marciniak, l'arbitro della finale Mondiale - sportli26181512 : Inter, a Porto fischia Marciniak, l'arbitro della finale Mondiale: Inter, a Porto fischia Marciniak, l'arbitro dell… -

Sara' il polacco Szymon Marciniak l'arbitro di Porto - Inter, ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedi a Oporto. Il direttore di gara ha diretto nel dicembre scorso la finale del mondiale Qatar 2022.

Il ritorno degli ottavi affidato al polacco. Che ha ottimi precedenti con le italiane, salvo quando si trova al Var, come ben ricorda la Roma ...Il polacco Szymon Marciniak arbitrera' Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedi' alle 21 al 'Do Dragao'. Assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki ...