Champions League, Porto-Inter: data,orario e diretta TV (Di domenica 12 marzo 2023) Porto-Inter: diretta TV e streaming Dopo i match dell’andata è tempo del ritorno degli ottavi di finale della Champions League: i palio il passaggio ai quarti di finale. Tra le sfide in programma c’è anche quella dello Stadio do Dragão tra il Porto di Sergio Conceição e l’Inter di Simone Inzaghi in programma per le ore 21:00 di martedì 14 marzo: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Sky La partita tra biancoblu e nerazzurri sarà trasmessa su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle ore 21:00, su Sky Sport 4K canale 213, sempre a partire dalle 21:00, su Sky Sport, canale 252 e su Sky Sport, canale 251, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 12 marzo 2023)TV e streaming Dopo i match dell’anè tempo del ritorno degli ottavi di finale della: i palio il passaggio ai quarti di finale. Tra le sfide in programma c’è anche quella dello Stadio do Dragão tra ildi Sergio Conceição e l’di Simone Inzaghi in programma per le ore 21:00 di martedì 14 marzo: ecco come seguire il match inTV e streaming. Sky La partita tra biancoblu e nerazzurri sarà trasmessa su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle ore 21:00, su Sky Sport 4K canale 213, sempre a partire dalle 21:00, su Sky Sport, canale 252 e su Sky Sport, canale 251, ...

