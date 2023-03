Centri per l’Impiego, Gubitosa sbugiarda Durigon. Le strutture dipendono tutte dalle Regioni che su 11.600 posti ne hanno coperti solo 4mila (Di domenica 12 marzo 2023) I Cinque Stelle ancora in campo per smontare le balle sul Reddito di cittadinanza. In un’intervista rilasciata a Libero il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, dice che se i Centri per l’Impiego non funzionano la colpa non è delle Regioni, e che se i percettori di Reddito di cittadinanza non hanno trovato lavoro la responsabilità è dei navigator. “Raramente – replica il vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa – mi è capitato di leggere una bugia così grande. Anche chi conosce poco come funzionano e vengono gestite le politiche attive del lavoro in Italia, difatti, sa che i Cpi sono strutture pubbliche delle Regioni, e dunque spetta a loro farli funzionare adeguatamente”. Centri per l’Impiego, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 marzo 2023) I Cinque Stelle ancora in campo per smontare le balle sul Reddito di cittadinanza. In un’intervista rilasciata a Libero il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio, dice che se ipernon funzionano la colpa non è delle, e che se i percettori di Reddito di cittadinanza nontrovato lavoro la responsabilità è dei navigator. “Raramente – replica il vicepresidente del M5S, Michele– mi è capitato di leggere una bugia così grande. Anche chi conosce poco come funzionano e vengono gestite le politiche attive del lavoro in Italia, difatti, sa che i Cpi sonopubbliche delle, e dunque spetta a loro farli funzionare adeguatamente”.per, ...

