Cena dell'8 marzo al ristorante: dieci donne fuggono senza pagare, poi si pentono e tornano a saldare il conto (Di domenica 12 marzo 2023) Sarà stato il clamore mediatico riscosso, sui social, dal post denuncia del locale vittima del gesto (pronto a procedere per vie legali) o, più semplicemente, la convivenza con un forte senso di colpa ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023) Sarà stato il clamore mediatico riscosso, sui social, dal post denuncia del locale vittima del gesto (pronto a procedere per vie legali) o, più semplicemente, la convivenza con un forte senso di colpa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CrisisEureos : RT @pbecchi: Identikit dell’elettore di Schlein: erasmus, gender fluid, vive in centro, guida auto elettriche e paga la cena vegana rigoros… - Bianca34874951 : RT @gianlucarossitv: 11.3.2023 Madison, NJ USA Cena luculliana made in Italy all'Osteria Trevi tra gli amici dell'#InterClubNewJersey: non… - infoitsalute : Mangiare mozzarella a cena fa ingrassare? Il parere dell’esperto - giancarlofelic1 : RT @gianlucarossitv: 11.3.2023 Madison, NJ USA Cena luculliana made in Italy all'Osteria Trevi tra gli amici dell'#InterClubNewJersey: non… - domenicosabell1 : Cena dell'8 marzo al ristorante, fuggono senza pagare. Dieci donne si pentono e (dopo alcuni giorni) tornano a sald… -