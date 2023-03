Cellullare sequestrato in classe ad uno studente | la dirigente scolastica | “Il padre ha subito minacciato di fare causa”

(Di domenica 12 marzo 2023) Pochi giorni fa abbiamo parlato di un episodio avvenuto in una scuola in una scuola media in Trentino, dove il telefono cellulare di unodi 11 anni ha suonato, interrompendo la spiegazione. A quel punto, la docente hail dispositivo allo, provocando la successiva ira delche si è rivolto ad un avvocato. L'articolo .

... al momento del controllo è risultato essere in possesso un) e l'uomo denunciato per la violazione dell'articolo 76 del codice antimafia, che viene applicato anche a persone ...Ha tentato di estorcere una garanzia sulriparato minacciando un negoziante a Fidenza. A fermarlo e farlo desistere dai suoi ... appoggiato sul bancone, è stato rinvenuto eun ...... al momento del controllo è risultato essere in possesso un) e l'uomo denunciato per la violazione dell'articolo 76 del codice antimafia, che viene applicato anche a persone ...

Cellulare sequestrato a scuola, la preside: “Il padre è partito in ... l'Adige

Un uomo di 47 anni residente in provincia di Bologna è finito nei guai dopo esser stato intercettato dalla Polizia municipale del Comune di San Vincenzo, in rpovincia di Livorno. Era ùalla guida di un ...Uno studente di 11 anni ha lasciato il telefonino acceso a scuola, durante le ore di lezione. Il professore di religione lo ha sentito squillare e glielo ha sequestrato, per ...