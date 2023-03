«C’è un medico sul treno?», così la specializzanda Ines Carrato ha salvato la vita a un passeggero sul Roma-Milano (Di domenica 12 marzo 2023) Quando ha sentito il fatidico annuncio: «C’è un medico a bordo?», Ines Carrato ha risposto senza tentennamenti. A bordo del treno Roma-Milano c’era un passeggero di 65 anni che stava avendo un infarto. L’intervento della neolaureata in medicina è stato provvidenziale e gli ha salvato la vita. La vicenda, racconta il Messaggero, è accaduta lo scorso 6 marzo. specializzanda al primo anno al Campus biomedico di Roma, la donna non è riuscita a sapere il nome del 65enne. Ma ne ricorda le sue prime parole dopo avergli fatto il massaggio cardiaco che gli ha salvato la vita: «Grazie, questo colpo ci voleva». Originaria di Vallo di Lucania, in provincia di ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Quando ha sentito il fatidico annuncio: «C’è una bordo?»,ha risposto senza tentennamenti. A bordo delc’era undi 65 anni che stava avendo un infarto. L’intervento della neolaureata in medicina è stato provvidenziale e gli hala. La vicenda, racconta il Messaggero, è accaduta lo scorso 6 marzo.al primo anno al Campus biodi, la donna non è riuscita a sapere il nome del 65enne. Ma ne ricorda le sue prime parole dopo avergli fatto il massaggio cardiaco che gli hala: «Grazie, questo colpo ci voleva». Originaria di Vallo di Lucania, in provincia di ...

