C’è stato un altro naufragio nel Mediterraneo (Di domenica 12 marzo 2023) La Guardia costiera dice che ci sono 30 migranti dispersi e alcune ong accusano le autorità italiane di aver ritardato di proposito i soccorsi Leggi su ilpost (Di domenica 12 marzo 2023) La Guardia costiera dice che ci sono 30 migranti dispersi e alcune ong accusano le autorità italiane di aver ritardato di proposito i soccorsi

