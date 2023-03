C’è Posta per Te, torna Assunta e chiede nuovamente perdono alla figlia Emanuela: stavolta l’epilogo è diverso (Di domenica 12 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta per Te. A sorpresa Maria De Filippi ha riproposto la storia di Assunta che aveva già preso parte alla trasmissione qualche settimana fa. La donna aveva scritto alla redazione per cercare di riallacciare i rapporti con la figlia Emanuela, abbandonata quando aveva pochi mesi. La ragazza però non aveva voluto sentire ragioni e aveva chiuso la busta. Ieri sera Assunta è tornata per un altro tentativo e questa volta l’epilogo è stato diverso, non senza qualche difficoltà. La donna aveva infatti scritto in privato ad Emanuela che ha rivelato di essersi sentita infastidita: È stata un’altra mossa che mi fa capire che per l’ennesima ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di C’èper Te. A sorpresa Maria De Filippi ha riproposto la storia diche aveva già preso partetrasmissione qualche settimana fa. La donna aveva scrittoredazione per cercare di ricciare i rapporti con la, abbandonata quando aveva pochi mesi. La ragazza però non aveva voluto sentire ragioni e aveva chiuso la busta. Ieri serata per un altro tentativo e questa voltaè stato, non senza qualche difficoltà. La donna aveva infatti scritto in privato adche ha rivelato di essersi sentita infastidita: È stata un’altra mossa che mi fa capire che per l’ennesima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre… - TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - conlalunapiena : Quest’anno per la prima volta non ho visto neanche una puntata di C’è posta Sono molto superstiziosa, chissà cosa succederà - ProiezioniDB : C’è posta per te: vuoi andare? Ecco i passaggi rapidi da fare! -

Gerry Scotti e le lacrime da Maria De Filippi: 'Davanti alla bara di mia madre mi chiedevano l'autografo' Emozioni e lacrime con ospite per la chiusura dell'edizione di C'è posta per te con , tornata in tv dopo la morte di Maurizio Costanzo . Iniziato lo scorso 7 gennaio, anche per questo ciclo del people show di Maria De Filippi su Canale 5 arriva il momento del gran ... De Filippi, profezia choc di Gerry Scotti: "Mi madre morta e firmavo" Gerry Scotti non usa giri di parole. Ospite di C'è Posta per te si lascia andare, commosso, a una confidenza. Il conduttore ha perso la mamma circa 30 anni fa, quando già era famoso. E in camera mortuaria in tanti gli hanno chiesto un autografo mentre ... C'è Posta per te 2023: la storia di Maurizio e le sue figlie - Video Witty Tv A C'è Posta per te 2023 , Maurizio ha chiesto perdono alle figlie per aver tradito la loro madre e aver raccontato anche a loro varie bugie. L'uomo, in lacrime, ha tentato in tutti i modi di ricominciare ad ... Emozioni e lacrime con ospite per la chiusura dell'edizione di C'èper te con , tornata in tv dopo la morte di Maurizio Costanzo . Iniziato lo scorso 7 gennaio, anche per questo ciclo del people show di Maria De Filippi su Canale 5 arriva il momento del gran ...Gerry Scotti non usa giri di parole. Ospite di C'èper te si lascia andare, commosso, a una confidenza. Il conduttore ha perso la mamma circa 30 anni fa, quando già era famoso. E in camera mortuaria in tanti gli hanno chiesto un autografo mentre ...A C'èper te 2023 , Maurizio ha chiesto perdono alle figlie per aver tradito la loro madre e aver raccontato anche a loro varie bugie. L'uomo, in lacrime, ha tentato in tutti i modi di ricominciare ad ... C'è posta per te, Maurizio vuole recuperare il rapporto con le figlie ma loro chiudono la busta Today.it