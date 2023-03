“C’è Posta per te”, non era mai accaduto nella storia del programma (Di domenica 12 marzo 2023) “C’è Posta per te”, non era mai accaduto nella storia: cos’è successo – News Tv. nella storia del longevo programma di Canale 5 non era mai successo che una persona si presentasse per ben due volte nel corso della stessa edizione. “Le avevo consigliato di non arrendersi e non lo ha fatto”, ha spiegato Maria De Filippi, introducendo la signora Assunta, che ha contattato due volte i “postini” per incontrare la figlia Emanuela. Una storia che ha commosso il pubblico. leggi anche: “C’è Posta per Te”, dramma in diretta tv: il pubblico diviso a metà leggi anche: Maria De Filippi, la telefonata segreta di 15 minuti che cambia Amici Non era mai accaduto prima nella storia ... Leggi su tvzap (Di domenica 12 marzo 2023) “C’èper te”, non era mai: cos’è successo – News Tv.del longevodi Canale 5 non era mai successo che una persona si presentasse per ben due volte nel corso della stessa edizione. “Le avevo consigliato di non arrendersi e non lo ha fatto”, ha spiegato Maria De Filippi, introducendo la signora Assunta, che ha contattato due volte i “postini” per incontrare la figlia Emanuela. Unache ha commosso il pubblico. leggi anche: “C’èper Te”, dramma in diretta tv: il pubblico diviso a metà leggi anche: Maria De Filippi, la telefonata segreta di 15 minuti che cambia Amici Non era maiprima...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre… - TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - Marilenapas : RT @fanpage: A chiudere questa stagione di C'è posta per te arriva Marco Mengoni L'artista parla dell'amore come collante e motore della… - Happycurlygirl_ : RT @acciokindness: E comunque in 30 anni di vita nessuno dei miei familiari o amici ha mai pensato di farmi una sorpresa e farmi incontrare… -