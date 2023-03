C’è Posta per te, Maria De Filippi commuove: “Vivere è la cosa più preziosa” (Di domenica 12 marzo 2023) Al termine della puntata di C’è Posta per Te andata in onda sabato sera, 11 marzo 2023, Maria De Filippi è tornata a parlare al suo pubblico. E lo ha fatto con il cuore. Nonostante infatti la puntata sia stata registrata tempo fa, prima della morte di Maurizio Costanzo, la conduttrice ha deciso di concludere questa stagione del suo talk show del sabato sera con un inno alla vita che è un riferimento esplicito al marito, che voglia di Vivere ne ha sempre avuta tanta, fino al suo ultimo respiro. C’è Posta per Te, la chiusa finale della stagione è un video e un messaggio di Maria De Filippi Come ben sanno i telespettatori affezionati di C’è Posta per Te, ogni puntata del programma si conclude con una “buonanotte” e un video in cui si ripercorrono le ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 marzo 2023) Al termine della puntata di C’èper Te andata in onda sabato sera, 11 marzo 2023,Deè tornata a parlare al suo pubblico. E lo ha fatto con il cuore. Nonostante infatti la puntata sia stata registrata tempo fa, prima della morte di Maurizio Costanzo, la conduttrice ha deciso di concludere questa stagione del suo talk show del sabato sera con un inno alla vita che è un riferimento esplicito al marito, che voglia dine ha sempre avuta tanta, fino al suo ultimo respiro. C’èper Te, la chiusa finale della stagione è un video e un messaggio diDeCome ben sanno i telespettatori affezionati di C’èper Te, ogni puntata del programma si conclude con una “buonanotte” e un video in cui si ripercorrono le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre… - fanpage : A chiudere questa stagione di C'è posta per te arriva Marco Mengoni L'artista parla dell'amore come collante e mo… - TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - Maezan9 : RT @Sergio24101: C’è posta per te …. Luca Onestini potete adeguarvi al pubblico grazie haters o mutiiii?? #Gfvip #cepostaperte #LucaOneGfVip… - Piovegovernolad : 'Mamma e papà morti della stessa malattia'. A C'è Posta per Te lo straziante annuncio dei fratelli Irene e Daniele… -

Hollow Hand Your Own Adventure Tra questi brani è posta "Heaven Just Watched", scelta saggiamente come singolo apripista perché dotata di cadenze incalzanti e orecchiabili. Nel percorso non sono pochi i momenti toccanti. L' ... Marco Mengoni ospite a C'è posta per te, la sorpresa di Monica Marco Mengoni a C'è posta per te, il cantante ospite dell'ultima puntata dello show di Maria De Filippi. Il vincitore del Festival di L'articolo Marco Mengoni ospite a C'è posta per te, la sorpresa di Monica proviene da True ... C'è Posta per Te, Marco Mengoni in lacrime da Maria De Filippi: 'Volevo dire delle cose, ma non ci riesco' La storia di Monica a C'è Posta per Te Monica e Marco si sono conosciuti quando lei aveva 14 anni. Dopo pochi anni la storia finisce e Monica conosce un altro ragazzo del quale si innamora e di cui ... Tra questi brani è"Heaven Just Watched", scelta saggiamente come singolo apripista perché dotata di cadenze incalzanti e orecchiabili. Nel percorso non sono pochi i momenti toccanti. L' ...Marco Mengoni a C'èper te, il cantante ospite dell'ultima puntata dello show di Maria De Filippi. Il vincitore del Festival di L'articolo Marco Mengoni ospite a C'èper te, la sorpresa di Monica proviene da True ...La storia di Monica a C'èper Te Monica e Marco si sono conosciuti quando lei aveva 14 anni. Dopo pochi anni la storia finisce e Monica conosce un altro ragazzo del quale si innamora e di cui ... C'è posta per te, Maurizio vuole recuperare il rapporto con le figlie ma loro chiudono la busta Today.it