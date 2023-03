“C’è Posta per Te”, la commovente rivelazione di Gerry Scotti lascia tutti senza parole (Di domenica 12 marzo 2023) News Tv. Una puntata impegnativa quella di ieri, sabato 11 marzo 2023, di C’è Posta per Te, per Gerry Scotti, che non è riuscito a trattenere le lacrime. L’ospite di Maria De Filippi è rimasto colpito dalla storia di Daniele e Irene, ma soprattutto ha pianto quando ha ricordato sua madre. Il conduttore ha ricordato un episodio che lo ha colpito quando c’era stato il suo funerale e ha voluto condividerlo con tutto il pubblico. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “C’è Posta per Te”, dramma in diretta tv: il pubblico diviso a metà Leggi anche: “Mi tremavano le gambe”. Gerry Scotti, si è saputo soltanto ora: la rivelazione “C’è Posta per Te”, Gerry Scotti in lacrime ricorda la madre Gerry ... Leggi su tvzap (Di domenica 12 marzo 2023) News Tv. Una puntata impegnativa quella di ieri, sabato 11 marzo 2023, di C’èper Te, per, che non è riuscito a trattenere le lacrime. L’ospite di Maria De Filippi è rimasto colpito dalla storia di Daniele e Irene, ma soprattutto ha pianto quando ha ricordato sua madre. Il conduttore ha ricordato un episodio che lo ha colpito quando c’era stato il suo funerale e ha voluto condividerlo con tutto il pubblico. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “C’èper Te”, dramma in diretta tv: il pubblico diviso a metà Leggi anche: “Mi tremavano le gambe”., si è saputo soltanto ora: la“C’èper Te”,in lacrime ricorda la madre...

