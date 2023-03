C’è posta per te, Gerry Scotti svela un drammatico retroscena: “Mi chiedevano l’autografo mentre piangevo mia madre morta” (Di domenica 12 marzo 2023) Gerry Scotti madre autografo. Nella puntata di ieri di C’è posta per te è stato ospite Gerry Scotti. Maria De Filippi ha accolto in studio il popolare conduttore per fare una sorpresa a Daniele, un ragazzo che a distanza di tre mesi ha perso entrambi i genitori a causa di una malattia. E’ stato lui ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023)autografo. Nella puntata di ieri di C’èper te è stato ospite. Maria De Filippi ha accolto in studio il popolare conduttore per fare una sorpresa a Daniele, un ragazzo che a distanza di tre mesi ha perso entrambi i genitori a causa di una malattia. E’ stato lui ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre… - TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - in2minuti_ : RT @theferroniz: anche a c’è posta per te ha detto che è nato il 25 dicembre DITEMI PERCHÉ NON DEVO AMARLO PER SEMPRE QUESTO SCONNESSO EMOT… - mengoniistheway : RT @fanpage: Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre dell’uno e… -