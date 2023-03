C’è Posta per Te, Gerry Scotti: «Nella camera mortuaria di mia mamma mi chiedevano gli autografi» – Il video (Di domenica 12 marzo 2023) Nel corso della nuova puntata di C’è Posta per te, ultima di questa stagione, Maria De Filippi ospita l’amico, nonché collega Gerry Scotti. Durante il programma il conduttore ricorda un episodio accaduto dopo la scomparsa della madre. «Quando è morta mia madre, ero già Gerry Scotti e quasi tutte le persone si fermavano davanti al feretro di mia madre per chiedermi un’autografo. A un certo punto mi sono innervosito. Avrei voluto dire no, ma poi ho pensato che mia madre non lo avrebbe voluto», spiega. Un racconto, questo, che sembra far tornare alla mente quanto accaduto con i selfie chiesti a Maria De Filippi durante l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. In realtà è solo una coincidenza: la puntata del people show, infatti, è stata registrata prima della morte del giornalista. March 11, 2023 ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Nel corso della nuova puntata di C’èper te, ultima di questa stagione, Maria De Filippi ospita l’amico, nonché collega. Durante il programma il conduttore ricorda un episodio accaduto dopo la scomparsa della madre. «Quando è morta mia madre, ero giàe quasi tutte le persone si fermavano davanti al feretro di mia madre per chiedermi un’autografo. A un certo punto mi sono innervosito. Avrei voluto dire no, ma poi ho pensato che mia madre non lo avrebbe voluto», spiega. Un racconto, questo, che sembra far tornare alla mente quanto accaduto con i selfie chiesti a Maria De Filippi durante l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. In realtà è solo una coincidenza: la puntata del people show, infatti, è stata registrata prima della morte del giornalista. March 11, 2023 ...

C'è Posta per te, Gerry Scotti in lacrime: 'Nella camera mortuaria di mia mamma mi chiedevano gli autografi...'

Emozioni e lacrime per la chiusura dell'edizione di C'è posta per te con Maria De Filippi, tornata in tv dopo la morte di Maurizio Costanzo. Iniziata lo scorso 7 gennaio, anche per questo ciclo del people show di Maria De Filippi su Canale 5 arriva il...

C'è Posta per te, il regalo di Gerry Scotti. Di colpo in studio sono entrati due attori in sella a una vespa bianca, che ai due fratelli ricorda qualcosa: "Quando vedo questa vespina, vedo te, papà..."

C'è posta per te, Gerry Scotti: storia surreale dopo la morte di Costanzo

Effetto surreale e straniante a C'è posta per te. Il racconto dell'aneddoto non è passato inosservato al pubblico che si è riversato sui social trovando surreale la scena, evidenziando che solo pochi...