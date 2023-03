C'è posta per te, Gerry Scotti in lacrime: «Al funerale di mia madre mi chiedevano gli autografi» (Di domenica 12 marzo 2023) Sabato 11 marzo si è chiusa la 26esima edizione di C'è posta per te, ancora una volta con un ottimo risultato in termini di ascolti. Il programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è stato il più visto della serata con 4.338.000 telespettatori per uno share del 29%, superando la concorrenza di Rai 1 che ha proposto The Voice Kids condotto da Antonella Clerici e seguito da 3.510.000 telespettatori per uno share del 22,7%. Ospiti dell'ultima puntata del people show di Queen Mary sono stati il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, Marco Mengoni, e il popolare conduttore televisivo Gerry Scotti. Proprio il prossimo conduttore di Striscia la notizia ha svelato un particolare che ha fatto gelare il sangue ai telespettatori. Gerry Scotti: “Al funerale di mia ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 12 marzo 2023) Sabato 11 marzo si è chiusa la 26esima edizione di C'èper te, ancora una volta con un ottimo risultato in termini di ascolti. Il programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è stato il più visto della serata con 4.338.000 telespettatori per uno share del 29%, superando la concorrenza di Rai 1 che ha proposto The Voice Kids condotto da Antonella Clerici e seguito da 3.510.000 telespettatori per uno share del 22,7%. Ospiti dell'ultima puntata del people show di Queen Mary sono stati il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, Marco Mengoni, e il popolare conduttore televisivo. Proprio il prossimo conduttore di Striscia la notizia ha svelato un particolare che ha fatto gelare il sangue ai telespettatori.: “Aldi mia ...

