"Ce l'hanno impedito": colpo di scena, il superstite di Cutro vuota il sacco (Di domenica 12 marzo 2023) Adesso su Cutro inizia ad affiorare il racconto die superstiti che rivelano l'esatta dinamica della sciagura di quella maledetta notte in cui diversi migranti hanno perso al vita davanti alle coste della Calabria. Uno dei superstiti, testimone di quanto accaduto ha rivelato: "Gli scafisti ci hanno impedito di chiamare i soccorsi", ha raccontato uno dei superstiti, interrogato dagli investigatori che stanno cercando di capire cosa è successo in quelle ore drammatiche del naufragio. "Quando abbiamo virato stavano andando ad alta velocità, su TikTok c'è il video di uno di loro al timone". Poi lo stesso testimone rivela quali sono state le manovre che hanno portato poi al terribile naufragio: "Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio la barca ha cambiato più volte la velocità di navigazione, alcune volte ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Adesso suinizia ad affiorare il racconto die superstiti che rivelano l'esatta dinamica della sciagura di quella maledetta notte in cui diversi migrantiperso al vita davanti alle coste della Calabria. Uno dei superstiti, testimone di quanto accaduto ha rivelato: "Gli scafisti cidi chiamare i soccorsi", ha raccontato uno dei superstiti, interrogato dagli investigatori che stanno cercando di capire cosa è successo in quelle ore drammatiche del naufragio. "Quando abbiamo virato stavano andando ad alta velocità, su TikTok c'è il video di uno di loro al timone". Poi lo stesso testimone rivela quali sono state le manovre cheportato poi al terribile naufragio: "Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio la barca ha cambiato più volte la velocità di navigazione, alcune volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fde1574 : RT @Virna25marzo: I DIKTAT SERVIVANO SOLO A CONTROLLARCI Non l'hanno fatto per la nostra salute Hanno imbavagliato i bambini, impedito le… - alvaroa07262544 : RT @Virna25marzo: I DIKTAT SERVIVANO SOLO A CONTROLLARCI Non l'hanno fatto per la nostra salute Hanno imbavagliato i bambini, impedito le… - Club71Tweet : RT @Antonella_O_O: Hanno impedito con l'intimidazione ogni forma di protesta che a Cutro si stava preparando. Siamo in dittatura e dovremmo… - Roberta44762324 : RT @OrtigiaP: Hanno considerarto fuorviante una tabella dati dei CDC e dello stesso governo. Hanno impedito agli americani e al mondo di c… - SabryQuaranta13 : RT @OrtigiaP: Hanno considerarto fuorviante una tabella dati dei CDC e dello stesso governo. Hanno impedito agli americani e al mondo di c… -