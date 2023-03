Caso Negreira, Laporta: “Il Barcellona è innocente e lo dimostreremo” (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo il comunicato del Real Madrid, che ha dichiarato di voler essere ammesso al processo contro il Barcellona per il ‘Caso Negreira’, il presidente dei blaugrana Joan Laporta è intervenuto su Twitter con un messaggio verso i tifosi: “State tranquilli. Il Barça è innocente di ciò di cui è accusato e vittima di una campagna contro il suo onore in cui ora sono coinvolti tutti. Nessuna sorpresa, difenderemo il Barça e dimostreremo l’innocenza del club. Molti dovranno rettificare”. Culers, estad tranquilos. El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del Club. Muchos tendrán que rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo il comunicato del Real Madrid, che ha dichiarato di voler essere ammesso al processo contro ilper il ‘’, il presidente dei blaugrana Joanè intervenuto su Twitter con un messaggio verso i tifosi: “State tranquilli. Il Barça èdi ciò di cui è accusato e vittima di una campagna contro il suo onore in cui ora sono coinvolti tutti. Nessuna sorpresa, difenderemo il Barça el’innocenza del club. Molti dovranno rettificare”. Culers, estad tranquilos. El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del Club. Muchos tendrán que rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan ...

