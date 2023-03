Caso Negreira, il Real si costituisce come parte lesa contro il Barça (Di domenica 12 marzo 2023) Scende in campo il Madrid. Alla Casa Blanca hanno deciso di costituirsi parte lesa nel procedimento aperto dal tribunale di Barcellona contro il club del Camp Nou, accusato di corruzione continuata. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 marzo 2023) Scende in campo il Madrid. Alla Casa Blanca hanno deciso di costituirsinel procedimento aperto dal tribunale di Barcellonail club del Camp Nou, accusato di corruzione continuata. ...

