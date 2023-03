Caso karaoke, Nicola Porro è una furia: "Ipocriti!". Così azzera la sinistra (Di domenica 12 marzo 2023) È un Nicola Porro furioso quello che si scaglia contro tutti quei "soliti intellettuali" - come li chiama lui - che hanno aspramente criticato il suo video postato sui canali social che riprendeva il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e la Premier Giorgia Meloni cantare insieme. Il tutto in occasione della festa per il cinquantesimo compleanno del leader della Lega. Con un articolo sul suo sito web, il conduttore di Quarta Repubblica ha risposto a tutte le accuse. Anzitutto spiegando il perché di quel video. "L'ho fatto, evidentemente dopo aver chiesto il permesso, per far vedere come tutte le ca**ate che scrivevano i giornali in quei giorni, riguardo dei presunti malumori interni al governo, fossero totalmente inventate. È proprio per questo - urla a gran voce Porro - che oggi gli rode!". "In un mondo normale, ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) È unfurioso quello che si scaglia contro tutti quei "soliti intellettuali" - come li chiama lui - che hanno aspramente criticato il suo video postato sui canali social che riprendeva il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e la Premier Giorgia Meloni cantare insieme. Il tutto in occasione della festa per il cinquantesimo compleanno del leader della Lega. Con un articolo sul suo sito web, il conduttore di Quarta Repubblica ha risposto a tutte le accuse. Anzitutto spiegando il perché di quel video. "L'ho fatto, evidentemente dopo aver chiesto il permesso, per far vedere come tutte le ca**ate che scrivevano i giornali in quei giorni, riguardo dei presunti malumori interni al governo, fossero totalmente inventate. È proprio per questo - urla a gran voce- che oggi gli rode!". "In un mondo normale, ...

