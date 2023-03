Caso Barcellona, arriva la mossa ufficiale del Real Madrid (Di domenica 12 marzo 2023) Il Real Madrid di Florentino Perez si muove ufficialmente per il Caso arbitrale che vede coinvolto il Barcellona arrivano novità importanti nel Caso Barcellona. Il Real Madrid si è infatti appena costituito in giudizio contro il Barcellona per gravi accuse di corruzione emerse nel Caso Negreira. Si attendono adesso risposte ufficiali da parte della Liga e della stessa società blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Ildi Florentino Perez si muove ufficialmente per ilarbitrale che vede coinvolto ilno novità importanti nel. Ilsi è infatti appena costituito in giudizio contro ilper gravi accuse di corruzione emerse nelNegreira. Si attendono adesso risposte ufficiali da parte della Liga e della stessa società blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

