Carta Covisoc, la FIGC contro Paratici e Cherubini: rischio di creare un precedente (Di domenica 12 marzo 2023) Carta Covisoc, la FIGC contro Paratici e Cherubini, dopo il rischio di creare un pericoloso precedente: i dettagli Stando a quanto riferito dalla Repubblica, la FIGC vuole reagire ancora dopo il caso della Carta Covisoc, nonostante la Juventus non sia direttamente nominata. In Federazione tenteranno di attaccarsi al fatto che Paratici e Cherubini, nella loro richiesta, hanno compromesso l'autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella statale, creando così un possibile pericoloso precedente che potrebbe essere usato in futuro anche da altre società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

