Carolyn Smith | chi è e cosa fa nella vita suo marito

(Di domenica 12 marzo 2023)è un personaggio amatissimo dal pubblico di Ballando con le Stelle, ma dietro una donna speciale… c’è un uomo da record! La giudice internazionale più amata di Ballando con le Stelle,è un punto di riferimento per i telespettatori. La storica giurata del programma più longevo di Rai 1 è così seguita proprio per la sua bravura e luminosa personalità. E’ una campionessa di danze latino-americane, ma lanon è stata affatto facile. La malattia che l’ha colpita ne ha segnato una battuta d’arresto, ma dopo tante sofferenze, ha trovato il modo per andare avanti. Accanto a lei un uomo sensibile, le ha dato sostegno e forza nei momenti peggiori: la storia del loro amore è toccante e del tutto inedita....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... micene_return : Forza Carolyn ?? #BallandoConLeStelle #IlCantanteMascherato - patrinelli : - QuotidianPost : Carolyn Smith: “L’intruso è tornato. Questa volta è diverso” - Labellasospesa : RT @Adnkronos: Carolyn Smith, il tumore è tornato: 'Io non mollo' - Video . #Adnkronos - Shakeel25006566 : Carolyn Smith, il tumore è tornato: annuncio e testa nuovamente rasata a zero - -

Carolyn Smith, l'annuncio da Bruno Vespa: "Il tumore è tornato per la terza volta" La Gazzetta dello Sport

Una brutta notizia, ricevuta poco prima della festa della donna, per uno dei personaggi più amati dei programmi Rai.«Il cancro è tornato, per la terza volta. Ho tagliato i capelli perché il nuovo farmaco per la chemio, mi dicono i medici, sarà molto tossico». Così ...