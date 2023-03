Cara Delevingne rivela: “Non mi drogo da 4 mesi, sono stata in rehab. A sette anni mi sono svegliata con i postumi di una sbornia” (Di domenica 12 marzo 2023) “sono stata in rehab. Non mi drogo da 4 mesi”. Lo scorso autunno avevano fatto il giro del mondo le immagini che la ritraevano mentre vagava in strada sconvolta e trasandata. Ora, sulle pagine di Vogue America, la super modella Cara Delevingne parla per la prima volta del periodo buio che ha attraversato, segnato dagli abusi di alcol e droga. Nel corso dell’intervista, la top e influencer ripercorre la sua storia senza filtri, ricordando di quella volta in cui si è svegliata “con i postumi di una sbornia all’età di 7 anni”. Quindi i problemi di salute mentale, iniziati quando aveva solo 15 anni e alimentati anche dalle manie della madre, celebre frequentatrice dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) “in. Non mida 4”. Lo scorso autunno avevano fatto il giro del mondo le immagini che la ritraevano mentre vagava in strada sconvolta e trasandata. Ora, sulle pagine di Vogue America, la super modellaparla per la prima volta del periodo buio che ha attraversato, segnato dagli abusi di alcol e droga. Nel corso dell’intervista, la top e influencer ripercorre la sua storia senza filtri, ricordando di quella volta in cui si è“con idi unaall’età di 7”. Quindi i problemi di salute mentale, iniziati quando aveva solo 15e alimentati anche dalle manie della madre, celebre frequentatrice dei ...

