Cara Delevingne: "Ho rischiato di morire" (Di domenica 12 marzo 2023) Cara Delevingne ha raccontato a Vogue la sua esperienza dopo la riabilitazione dalla dipendenza dalle droghe, che la stavano letteralmente distruggendo. "A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà". Leggi su comingsoon (Di domenica 12 marzo 2023)ha raccontato a Vogue la sua esperienza dopo la riabilitazione dalla dipendenza dalle droghe, che la stavano letteralmente distruggendo. "A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà".

