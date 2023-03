Camilla, al fianco delle donne vittime di abusi (anche da regina consorte) (Di domenica 12 marzo 2023) La moglie di Carlo III è da sempre in prima linea nella battaglia contro la violenza domestica: «Non sono il tipo di persona che comincia qualcosa e la lascia a metà», affermava lo scorso anno. «Continuerò a lottare ed impegnarmi su questi temi». Promessa mantenuta Leggi su vanityfair (Di domenica 12 marzo 2023) La moglie di Carlo III è da sempre in prima linea nella battaglia contro la violenza domestica: «Non sono il tipo di persona che comincia qualcosa e la lascia a metà», affermava lo scorso anno. «Continuerò a lottare ed impegnarmi su questi temi». Promessa mantenuta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... camilla_O : RT @targettopoli: Secondo voi come mai Matteo Renzi ieri, nella sua città, non è sceso in piazza a fianco di Conte, della sinistra radicale… -