Cambia la classifica alla Tirreno-Adriatico 2023! La nuova graduatoria dopo le penalità (Di domenica 12 marzo 2023) La Tirreno-Adriatico 2023 vede la propria classifica Cambiare poco prima della partenza dell’ultima tappa con arrivo a San Benedetto del Tronto. dopo la frazione di ieri di Osimo vinta dalla maglia azzurra Primoz Roglic (Jumbo-Visma), la giuria ha optato per multare e penalizzare sei corridori per aver utilizzato ‘marciapiedi, sentieri o piste ciclabili non facenti parte del percorso’. Gli atleti in questione sono Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Hugh Carthy (EF Education-Easypost), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Mike Teunissen e Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) che, tra le altre cose, hanno beccato una penalizzazione di 20” nella classifica generale. I più colpiti da questa decisione sono Mikel Landa ed Hugh Carthy, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) La2023 vede la propriare poco prima della partenza dell’ultima tappa con arrivo a San Benedetto del Tronto.la frazione di ieri di Osimo vinta dmaglia azzurra Primoz Roglic (Jumbo-Visma), la giuria ha optato per multare e penalizzare sei corridori per aver utilizzato ‘marciapiedi, sentieri o piste ciclabili non facenti parte del percorso’. Gli atleti in questione sono Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Hugh Carthy (EF Education-Easypost), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Mike Teunissen e Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) che, tra le altre cose, hanno beccato una penalizzazione di 20” nellagenerale. I più colpiti da questa decisione sono Mikel Landa ed Hugh Carthy, ...

