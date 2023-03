Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 12 marzo, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky (Di domenica 12 marzo 2023) Si alza il sipario sulla domenica della 26a giornata di Serie A 2022-2023. Dopo i quattro anticipi già disputati tra venerdì e la giornata di ieri, oggi saranno in campo altre cinque sfide, prima dell’ormai consueto monday night di domani sera che metterà di fronte il Milan alla Salernitana e andrà a concludere il weekend. oggi, invece, dopo il lunch match delle ore 12.30 tra Lecce e Torino, alle ore 15.00 vedremo Verona-Monza e Cremonese-Fiorentina, mentre alle ore 18.00 toccherà a Roma-Sassuolo, quindi ore 20.45 si andrà in scena con Juventus-Sampdoria. In programma, quindi, diverse sfide con in palio punti pesanti soprattutto per la zona salvezza. Gli ultimi due incontri, invece, vedranno in campo Roma e Juventus che, dopo essersi sfidate sette giorni fa (con il successo dei giallorossi per 1-0 grazie al gol di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Si alza il sipario sulla domenica della 26a giornata diA 2022-2023. Dopo i quattro anticipi già disputati tra venerdì e la giornata di ieri,saranno in campo altre cinque sfide, prima dell’ormai consueto monday night di domani sera che metterà di fronte il Milan alla Salernitana e andrà a concludere il weekend., invece, dopo il lunch match delle ore 12.30 tra Lecce e Torino, alle ore 15.00 vedremo Verona-Monza e Cremonese-Fiorentina, mentre alle ore 18.00 toccherà a Roma-Sassuolo, quindi ore 20.45 si andrà in scena con Juventus-Sampdoria. In, quindi, diverse sfide con in palio punti pesanti soprattutto per la zona salvezza. Gli ultimi due incontri, invece, vedranno in campo Roma e Juventus che, dopo essersi sfidate sette giorni fa (con il successo dei giallorossi per 1-0 grazie al gol di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianmarco10G : E comunque ad inizio Marzo, guardando il calendario della Serie A, avrei firmato per 4 punti in 3 partite, consider… - tabellamercatob : 10^ ritorno #SerieB Finali gare delle 14.00 Vince solo il #Modena 9 reti, doppiette di Maistrello del #Cittadella… - filadelfo72 : Calendario di Serie C 2023 31esima giornata di campionato, da Olbia-Imolese e Crotone-Catanzaro - RisparmioG : Calendario di Serie C 2023 31esima giornata di campionato, da Olbia-Imolese e Crotone-Catanzaro - tabellamercatob : 10^ ritorno #SerieB Oggi sei partite Alle 14.00 #BeneventoComo #CittadellaPalermo #ModenaPisa #ParmaSudtirol e… -