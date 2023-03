Calendario sci alpino oggi: orari gigante 12 marzo, programma, tv, streaming, startlist (Di domenica 12 marzo 2023) Si va a concludere l’ultimo fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2023 prima del gran finale di Soldeu del prossimo weekend. Quest’oggi, infatti, sarà di scena il secondo gigante di Kranjska Gora (prima manche alle ore 09.30, seconda manche fissata per le ore 12.30) che andrà a mettere la parola fine alla stagione vera e propria. LA DIRETTA LIVE DEL gigante DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 Nel corso della settimana in arrivo, infatti, il Circo Bianco si trasferirà a Soldeu nel Principato di Andorra, per disputare le ultime gare della Coppa del Mondo 2023. Per quanto riguarda il comparto maschile tutti gli occhi saranno su Marco Odermatt. Nella prima gara di ieri l’elvetico ha centrato la 21a vittoria della sua splendida carriera, confermando il suo titolo con la sua seconda Coppa del Mondo generale ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Si va a concludere l’ultimo fine settimana della Coppa del Mondo di sci2023 prima del gran finale di Soldeu del prossimo weekend. Quest’, infatti, sarà di scena il secondodi Kranjska Gora (prima manche alle ore 09.30, seconda manche fissata per le ore 12.30) che andrà a mettere la parola fine alla stagione vera e propria. LA DIRETTA LIVE DELDI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 Nel corso della settimana in arrivo, infatti, il Circo Bianco si trasferirà a Soldeu nel Principato di Andorra, per disputare le ultime gare della Coppa del Mondo 2023. Per quanto riguarda il comparto maschile tutti gli occhi saranno su Marco Odermatt. Nella prima gara di ieri l’elvetico ha centrato la 21a vittoria della sua splendida carriera, confermando il suo titolo con la sua seconda Coppa del Mondo generale ...

