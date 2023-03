Calendario quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv (Di domenica 12 marzo 2023) Il Calendario completo dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Dopo ventidue turni di regular season, il campionato entra nel vivo. Le migliori otto formazioni della classifica tornano infatti in campo per tenere vivo il sogno Scudetto. I quarti di finale si svolgono al meglio delle cinque partite: la prima squadra a vincere tre incontri accede alle semifinali. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà alcuni dei match più interessanti, offrendo anche la ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ilcompleto deidi finale deiScudetto delladimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Dopo ventidue turni di regular season, il campionato entra nel vivo. Le migliori otto formazioni della classifica tornano infatti in campo per tenere vivo il sogno Scudetto. Idi finale si svolgono al meglio delle cinque partite: la prima squadra a vincere tre incontri accede alle semifinali. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà alcuni dei match più interessanti, offrendo anche la ...

