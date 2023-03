Calendario Mondiali short track 2023 oggi: orari X marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 12 marzo 2023) Ultima giornata dei Mondiali di short track in corso di svolgimento a Seul. Dopo un sabato fenomenale per i colori azzurri, la domenica potrebbe regalare ulteriori gioie all’Italia. Soprattutto Pietro Sighel va a caccia della terza medaglia individuale nei 1000 metri, dopo aver vinto l’argento nei 1500 e soprattutto uno storico oro nei 500. Il trentino, però, non limiterà le sue fatiche alla sola gara individuale, ma sarà grandissimo protagonista anche nelle staffette, in particolare quella mista dove il quartetto azzurro cercherà prima l’accesso alla finale e poi proverà a conquistare la medaglia. Non è finita con le staffette, perchè anche quella femminile ha raggiunto l’ultimo atto. Servirà una straordinaria impresa alle azzurre, visto che affronteranno le favoritissime Olanda, Canada e Corea del Sud. La speranza è ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Ultima giornata deidiin corso di svolgimento a Seul. Dopo un sabato fenomenale per i colori azzurri, la domenica potrebbe regalare ulteriori gioie all’Italia. Soprattutto Pietro Sighel va a caccia della terza medaglia individuale nei 1000 metri, dopo aver vinto l’argento nei 1500 e soprattutto uno storico oro nei 500. Il trentino, però, non limiterà le sue fatiche alla solaindividuale, ma sarà grandissimo protagonista anche nelle staffette, in particolare quella mista dove il quartetto azzurro cercherà prima l’accesso alla finale e poi proverà a conquistare la medaglia. Non è finita con le staffette, perchè anche quella femminile ha raggiunto l’ultimo atto. Servirà una straordinaria impresa alle azzurre, visto che affronteranno le favoritissime Olanda, Canada e Corea del Sud. La speranza è ...

