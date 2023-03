Calciomercato – PSG pronto a fare follie per Haaland (Di domenica 12 marzo 2023) Il PSG sarebbe pronto a fare follie per portare in Francia l'attaccante del Manchester City, Haaland. Ecco le ultime Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 marzo 2023) Il PSG sarebbeper portare in Francia l'attaccante del Manchester City,. Ecco le ultime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Psg, il grande obiettivo per la difesa è #Maguire: pronti 55 milioni - sportli26181512 : Il PSG si muove per Haaland: pronta offerta monstre da 197 milioni: Il Paris Saint-Germain si muove concretamente p… - sportface2016 : #PSG, rivelazione di RMC Sport: pronta un'offerta di quasi 200 milioni per #Haaland - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, offerta da capogiro: Allegri si trova già la nuova squadra - sportli26181512 : Dal Bayern al PSG: poker di big su un ex obiettivo del Milan: In passato lo aveva cercato il Milan, ora Manu Koné p… -