Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, sei sicuro che Leao valga i soldi che chiede? Il commento di Stefano Agresti - milansette : Mercato Milan / Il nuovo Kessie: Maldini tira fuori un nome tutto nuovo - milansette : Calciomercato Milan, subito le visite mediche: colpo a sorpresa - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Pellegatti: 'Vero attaccante. Lo voglio!' #SempreMilan - LeBombeDiVlad : ?? #Lens, tre gol in quattro minuti per #Openda ?? Il #Milan osserva #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' tra Roma e Sassuolo in tempo reale. ... DionisiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma* e* 47; Atalanta 42; Torino ...Commenta per primo In passato lo aveva cercato il, ora Manu Koné piace a tutte le big d'Europa: secondo Téléfoot , Bayern Monaco , PSG , Chelsea e Manchester United si contendono il centrocampista, valutato non meno di 45 milioni di euro dal ...FIGLIO D'ARTE - 'Ho preso da papà (figlio d'arte il padre ha giocato in Serie A col) l'ispirazione, tanto da giocare nello stesso ruolo, usando lo stesso piede, il destro. Mi è sempre stato ...

Olivier Giroud ha ricevuto una incredibile sorpresa dal fratello. Il messaggio è strappalacrime: commozione in diretta ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...