Calciomercato Milan – Ecco il piano per arrivare a Samardzic (Di domenica 12 marzo 2023) Il Milan, per il prossimo Calciomercato, avrebbe messo nel mirino il centrocampista dell'Udinese, Lazar Samardzic Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 marzo 2023) Il, per il prossimo, avrebbe messo nel mirino il centrocampista dell'Udinese, Lazar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, sei sicuro che Leao valga i soldi che chiede? Il commento di Stefano Agresti - MilanSpazio : Calciomercato Milan, interesse per il bomber francese: l’indiscrezione - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Ecco il piano per arrivare a #Samardzic #SempreMilan - milansette : Calciomercato Milan - Pellegatti: 'Vero attaccante. Lo voglio!' - sportli26181512 : Milan, idea Samardzic: servono 15 milioni di euro per chiudere l'affare con l'Udinese: Il Milan pensa a Lazar Samar… -