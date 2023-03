Calciomercato.com – Palermomania: Lautaro come Brunori, Inzaghi impara da Corini! | Altri campionati Italia (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 12:51:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Quanto accaduto a La Spezia per l’Inter, con Lautaro che sbaglia l’ennesimo rigore della carriera dopo aver soffiato il pallone al ‘titolare’ Lukaku, ricorda “pari pari” quello che abbiamo analizzato nelle scorse settimane in casa Palermo. Ovviamente, parliamo di Matteo Brunori e della scarsa vena realizzativa dagli undici metri. In una squadra le gerarchie dei penalty sono importanti e vanno decise prima, senza scuse. Il centravanti rosanero non tirerà più i rigori (momentaneamente, secondo Corini) e a giovarne sono lui e il Palermo, oltre che Di Mariano… che invece li realizza eccome. Il buon Matteo, pieno di rabbia, ha poi messo a segno un altro gol dei suoi e sale a quota 14 nella classifica dei bomber. La vera ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 12:51:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Quanto accaduto a La Spezia per l’Inter, conche sbaglia l’ennesimo rigore della carriera dopo aver soffiato il pallone al ‘titolare’ Lukaku, ricorda “pari pari” quello che abbiamo analizzato nelle scorse settimane in casa Palermo. Ovviamente, parliamo di Matteoe della scarsa vena realizzativa dagli undici metri. In una squadra le gerarchie dei penalty sono importanti e vanno decise prima, senza scuse. Il centravanti rosanero non tirerà più i rigori (momentaneamente, secondo Corini) e a giovarne sono lui e il Palermo, oltre che Di Mariano… che invece li realizza ec. Il buon Matteo, pieno di rabbia, ha poi messo a segno un altro gol dei suoi e sale a quota 14 nella classifica dei bomber. La vera ...

