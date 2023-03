Calcio | tifosi Roma si schierano con Mourinho | ' panolada' e striscioni per il tecnico

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. - (Adnkronos) - Il pubblico dellasi schiera con il proprio allenatore José, dopo la decisione della Corte sportiva d'appello che ha respinto il ricorso del club giallorosso contro le due giornate di squalifica inflitte alportoghese dopo la lite con il quarto uomo Marco Serra nel match contro la Cremonese. Icapitolini hanno inscenato una '', sventolando fazzoletti bianchi nella tribuna Tevere e in quella Monte Mario dello Stadio Olimpico, poco prima della sfida contro il Sassuolo in segno di protesta. Striscione in favore dello 'special one' anche da parte della Curva Sud. "Chiunque difende i colori diè un nostro alleato. Daje".