Calcio: Serie A, Roma-Sassuolo 1-3 alla fine del primo tempo (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - Il Sassuolo conduce per 3-1 sulla Roma alla fine del primo tempo del match della 26/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. Per gli ospiti doppietta di Laurentié, a segno al 13' e al 18', Zalewski al 26' accorcia le distanze. Nel recupero l'arbitro Fabbri espelle Kumbulla per un Calcio in area a Berardi e assegna anche il rigore. Dagli 11 metri il capitano neroverde fissa il risultato sul 3-1. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. - (Adnkronos) - Ilconduce per 3-1 sulladeldel match della 26/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. Per gli ospiti doppietta di Laurentié, a segno al 13' e al 18', Zalewski al 26' accorcia le distanze. Nel recupero l'arbitro Fabbri espelle Kumbulla per unin area a Berardi e assegna anche il rigore. Dagli 11 metri il capitano neroverde fissa il risultato sul 3-1.

