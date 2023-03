Calcio: Serie A. Palladino 'Coraggio e personalità nella reazione' (Di domenica 12 marzo 2023) Il tecnico del Monza: "Abbiamo dato continuità alla prestazione contro l'Empoli". VERONA - "Sotto di un gol non era semplice, i ragazzi hanno reagito bene, hanno avuto Coraggio e personalità. Mi è ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Il tecnico del Monza: "Abbiamo dato continuità alla prestazione contro l'Empoli". VERONA - "Sotto di un gol non era semplice, i ragazzi hanno reagito bene, hanno avuto. Mi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Giustizia sportiva, senza trasparenza non c'è credibilità Il commento del Direttore ?? #plusvalenze #Juventus… - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - tuttosport : ULTIM'ORA Consiglio di Stato e ricorso FIGC, la decisione: niente sospensiva! ?? #Juventus #FIGC #Juve… - zazoomblog : Calcio: Serie A le formazioni di Roma-Sassuolo Dybala parte dalla panchina Bove gioca dal 1 - #Calcio: #Serie… - tuttosport : ?? #Conte a #Londra con la famiglia I tifosi lo rivogliono in #Italia! #PremierLeague #Tottenham #Tuttosport -